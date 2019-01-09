القبيسي تبحث مع موغريني تعزيز التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي التي تترأس وفد المجلس في زيارة عمل رسمية إلى البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، مع فيدريكا موغريني الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، والتنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق رؤية دولة الإمارات ويعزز نهجها والجهود الإنسانية والإنمائية التي تبذلها بهدف تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن حرصها على تبني الحلول الدبلوماسية والسياسية في التعامل مع مختلف الأزمات.

كما جرى بحث تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة خاصة اليمن وسوريا وليبيا، والجهود الإنسانية والإنمائية التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم اللاجئين والنازحين، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وتطرقت معالي الدكتورة القبيسي إلى قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" ومطالبة دولة الإمارات بحل هذه القضية من خلال المفاوضات المباشرة أو موافقة إيران على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أن دولة الإمارات لها دور فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة الى أنها أنشأت مركز "صواب" وتستضيف مركز هداية، كأول مركز من نوعه على المستوى الدولي يهدف إلى مكافحة التطرف العنيف حيث تم إنشاؤه من قبل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في عام 2012، باعتباره المؤسسة الدينية الأولى للتدريب والحوار والتعاون والبحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف بكافة مظاهره وأشكاله، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أعضاء مجلس الإدارة.

بدورها، أكدت فيدريكا موغريني، أهمية وعمق علاقات التعاون والشراكة القائمة بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنها علاقات قوية ومتينة وأن هناك توافقاً حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.