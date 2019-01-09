دبلوماسيون يشيدون باستعدادات أبوظبي لاستضافة "آيدكس ونافدكس 2019 "

الشارقة 24 – وام:

أشاد ممثلو البعثات الدبلوماسية لدى الدولة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارات لإنجاح معرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019" اللذين يعقدان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في الفترة من 12 إلى 17 فبراير المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لمعرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2019" والدفاع البحري "نافدكس 2019" مع ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والملحقين العسكريين للتعريف بفعاليات الدورة المقبلة للمعرضين.

وأثنى المشاركون في الاجتماع - الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك " - على استعدادات أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي البارز، مؤكدين ثقتهم في أن الدورة الجديدة من المعرضين ستكون الأفضل من النواحي كافة.

وشهد الاجتماع تقديم إيجازات توضيحية عن المعرضين تبرز مدى التطور الذي يشهده هذا الحدث العالمي، وذلك من قبل معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2019" وسعادة اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي آيدكس ونافدكس، وحميد مطر الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها وعدد من رؤساء اللجان المتخصصة.

وتضمن الاجتماع - الذي يأتي في إطار الجهود الرامية لإبراز هذه الفعاليات العالمية بالشكل الذي يليق بسمعتها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي - شرحاً عن التطور التاريخي للمعرضين ودورهما في توفير منصة دولية للصناعات الدفاعية المتقدمة والحلول التكنولوجية المبتكرة إضافة لكونهما ملتقى عالمياً للخبراء وصناع القرار وقادة الجيوش وكبار المسؤولين والعاملين في قطاع الصناعات الدفاعية بما يخدم السلام والأمن والاستقرار الدوليين.