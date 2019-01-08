تخريج دفعة جديدة من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي

الشارقة 24 – وام:

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي احتفال القيادة العامة لشرطة دبي بتخريج دفعة جديدة من المرشحين الضباط في أكاديمية شرطة دبي.

وحضر الاحتفال الذي جرى في ميدان الأكاديمية مساء الثلاثاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والشرطية في الدولة والقيادات الشرطية العربية وكبار المسؤولين في الدولة وأعضاء السلك القنصلي العربي والأجنبي في دبي وأولياء أمور وذوي الخريجين.

وقد بدأت وقائع الاحتفال لدى وصول سمو ولي عهد دبي إلى المنصة الرئيسية في ميدان الأكاديمية بالسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك ألقى مدير أكاديمية شرطة دبي العميد الدكتور غيث غانم السويدي كلمة رحب فيها بسمو راعي الحفل والحضور واستعرض تاريخ نشأة وتطور الأكاديمية التي باتت من الأكاديميات الشرطية العالمية التي يشار إليها بالبنان بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمسيرة الأكاديمية منذ نشأتها قبل أكثر من 26 عاماً وبدعم سمو ولي عهده لبرامج وأنشطة الأكاديمية التي تخرج ضباطاً متسلحين بالعلم والمعرفة واللياقة البدنية والعلوم القانونية والمهارات العسكرية المختلفة.

ثم قام الخريجون باستعراض عسكري وتشكيلات عسكرية أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والحضور عكست مدى استيعابهم لكافة التدريبات والمهارات العسكرية التي تلقوها خلال مدة دراستهم في الأكاديمية كما عكست المستوى العالي من الضبط والربط واللياقة البدنية التي يتمتع بها الخريجون حيث رسموا شعار "خمسون عاماً للوطن" وسط إعجاب وتصفيق الحضور.

بعد ذلك كرم سمو ولي عهد دبي وإلى جانبه القائد العام لشرطة دبي ومدير الأكاديمية المتفوقين التسعة في الدورة حيث قلدهم سموه أوسمة التفوق على صدورهم وهنأهم على إبداعهم كل في مجاله وتمنى لهم سموه مزيداً من التفوق والنجاح وتحقيق الذات في مسيرتهم العملية.

واختتم الاحتفال بصورة جماعية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الخريجين إذ بارك لهم تخرجهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم الحياتية.