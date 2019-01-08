أحمد بن محمد يشهد حفل تدشين المقر الرئيسي لبنك HSBC في الدولة

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مساء الثلاثاء، حفل تدشين المقر الرئيسي الجديد لبنك HSBC في دولة الإمارات، وذلك بمنطقة إعمار سكوير في وسط مدينة دبي.

وقام سموه بعد حفل التدشين بجولة في متحف بنك HSBC ومركز خدمة العملاء التابع لها في برج بنك HSBC الذي بلغت تكلفة إنشائه 250 مليون دولار أميركي، والذي يعتبر واحداً من أكثر المباني تقدماً وتطوراً من الناحية التكنولوجية لمجموعة HSBC، حيث يتضمن مختبرات للابتكار والتطوير وجامعة وقاعات للتدريب ومراكز لتمكين الترابط والتعاون بين مختلف الأقسام وإدارات الأعمال، وحصل على المعيار الذهبي للريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي LEED من قبل مجلس الإمارات للمباني الصديقة للبيئة.

وبهذه المناسبة ألقى السيد عبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات ومدير عام مجموعة HSBC ورئيس إدارة الأعمال الدولية لبنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كلمة شكراً من خلالها تشرف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بحضور حفل دشين المقر الرئيسي الجديد لبنك HSBC في الدولة، والذي يتميز باستخدامه أحدث الأنظمة التقنية وأكثرها تطوراً في مبنى البنك والتي يمكن استخدامها في جميع نواحي العمل اليومي ضمن برج HSBC، الذي يضم مساحات عمل مفتوحة عصرية ومتطورة تمتد على 236.000 قدم مربعة لتعزيز بيئة الابتكار والتطوير التي يحتاجها البنك ليكون في الطليعة ومركزاً لتوفير كل ما يحتاجه الموظفون الذين يبلغ عددهم 3000 موظف وموظفة لتقديم خدماتهم إلى عملاء البنك.

وأضاف عبد الفتاح شرف أن ذلك يعزز تجربة العملاء ويخلق بيئة عمل أكثر مرونة من خلال تشجيع الأساليب الذكية والفعالة والمستدامة لمزاولة الأعمال، وتعزيز الابتكار والتطوير لتوفير المنتجات والخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات السوق المتطورة باستمرار، فإن هذا المبنى سيساعد في جعل كل ذلك ممكناً.