افتتاح أول مركز صحي في "الجريبة السفلى" بالحديدة

الشارقة 24 – وام:

شهدت منطقة "الجريبة السفلى" بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة اليمنية وللمرة الأولى افتتاح مركز صحي يستهدف أكثر عن 100 ألف مواطن يمني، بعد انتهاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من إنشائه وتجهيزه ورفده بالأجهزة الطبية والأدوية، وذلك ضمن جهود الهيئة الإنسانية في "عام التسامح".

وأكد أهالي منطقة الجريبة السفلى، خلال حفل الافتتاح، أن تدشين المركز لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لهم ولأهالي المناطق المجاورة، يعتبر حدثاً هاماً في حياتهم بعد عقود طويلة من حرمانهم من هذه الخدمات الأساسية والهامة.

وأشار الدكتور حسن محمد عبد الله مدير المركز إلى أنه لأول مرة تشهد منطقة الجريبة السفلى إنشاء مشروع صحي يستهدف سكان 6 مناطق هي " الجريبة السفلى، والجريبة العليا، والنخلة، والوادي، والقضبة، والمسني"، موضحاً أن مركز الجريبة السفلى الصحي، استقبل في اليوم الأول من تدشينه أكثر من 70 حالة مرضية أجرى الكادر الطبي لهم الفحوصات الطبية وقدم العلاج اللازم.