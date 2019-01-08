"الهلال" يوزع 120 طناً من المساعدات الغذائية في الحديدة

الشارقة 24 – وام:

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، 120 طناً من المواد الغذائية المتكاملة على أهالي 8 مناطق تابعة لمحافظة الحديدة، وذلك بمناسبة "عام التسامح"، وفي إطار الاستجابة السريعة والمتواصلة من الهيئة لإغاثة المواطنين اليمنيين على امتداد الساحل الغربي، والتي ساهمت في تخفيف معاناتهم وتوفير احتياجاتهم وتحسين مستوى أوضاعهم المعيشية.

وأكد مواطنو مناطق "الطور والمجيليس ودخان والحوارث والجريبة العليا والجريبة السفلى والمسني ووادي العقوم"، الذين استفادوا من المساعدات أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توفر لهم باستمرار احتياجاتهم من المساعدات الغذائية المتكاملة، منذ تحرير مناطقهم ومديرياتهم من مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ما ساعدهم على تجاوز المعاناة التي كانوا يتكبدونها جراء الحرب التي فرضتها الميليشيات.

وأعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات على هذه المساعدات الإغاثية وغيرها من المساعدات الإنسانية والمشاريع الخدمية والاجتماعية والتنموية، التي تقدمها لهم ولجميع أبناء الساحل الغربي خاصة، وأبناء الشعب اليمني عامة.