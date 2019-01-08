"الهلال الأحمر" يعبد طريقاً في تعز لينهي معاناة الأهالي

الشارقة 24 – وام:

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع تعبيد طريق "ظبيع والنقيله والقرف والهوبين وحجامة" في مديرية الصلو بمحافظة تعز اليمنية لا يتجاوز 4 كيلومترات، بدلاً عن طريق تصل مسافته إلى 25 كيلومتراً لتنهي معاناة الأشقاء اليمنيين مع الطرق الوعرة التي تشكل خطورة عليهم بسبب الحوادث المرورية المتكررة فيها.

ووصف العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرعاً، خلال التدشين الذي تم بمشاركة مجتمعية واسعة، وبحضور عارف اليوسفي عضو المجلس المحلي في مديرية المواسط، المشروع بأنه شريان حياة لقرى الصلو، في حين أكد العقيد عبد الجليل غرسان مدير مديرية الصلو أن شق الطريق يهدف لتخفيف الصعوبات التي يعاني منها أبناء مديرية الصلو منذ سنوات، مشيراً إلى أن الطريق يربط "الصلو " بمديرتي المواسط وسامع ويسهل تنقلات السكان.

وأكد الدكتور هشام الحمادي مندوب الهلال الأحمر الإماراتي في تعز، أن المشروع يعد أول بادرة في العام الجديد "عام التسامح 2019"، والذي سيكون بداية لإنجاز جملة من المشاريع الخدمية والتنموية في اليمن الهادفة إلى تطبيع الأوضاع وتحريك عجلة الحياة.