سعيد بن طحنون يعزي في وفاة جابر الأحبابي ووالده خلف الظاهري

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الإثنين في منطقة الخبيصي بمدينة العين واجب العزاء إلى العقيد مسعود ناجي بن عيسوب الأحبابي، وإخوانه أحمد وسلطان ومنصور في وفاة شقيقهم المغفور له جابر ناجي بن عيسوب الأحبابي .

كما قدم معاليه، الإثنين، في منطقة الجيمي مريجب بالعين واجب العزاء إلى خلف عبيد بن حايز الظاهري في وفاة والدته رحمها الله وإلى سعيد سلطان بن حرمل الظاهري في وفاة عمته.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد والفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.