محمد بن زايد يطلق برنامج "خبراء الإمارات"

الشارقة 24 – وام:

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء الإثنين، في صرح زايد المؤسس، برنامج "خبراء الإمارات"، الذي يهدف إلى إعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية، تسهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بالدولة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة عن أمله بأن يسهم البرنامج في إرساء قاعدة ثرية من الخبرات والكوادر الوطنية الاستشارية، من خلال تطوير مهاراتهم وأدواتهم المهنية والشخصية، لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، لمسيرة التطوير والتنمية المستمرة التي تشهدها الدولة.

وأكد سموه اهتمام قيادة دولة الإمارات، بتوظيف طاقات وإمكانات أبنائها، لتحقيق أهداف الدولة ورؤيتها الطموحة نحو المستقبل.