محمد بن زايد يقوم بجولة في "صرح زايد المؤسس"

الشارقة 24 – وام:

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء الإثنين، بجولة في "صرح زايد المؤسس"، الذي يعد أحد أبرز المعالم الوطنية التي تخلد سيرة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الصرح، سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام صرح زايد المؤسس، وموظفو الصرح، حيث استمع سموه منهم إلى شرح حول الخدمات والبرامج التي يقدمونها للزوار من دولة الإمارات، ومختلف دول العالم، للتعريف بسيرة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، وقيمه وإرثه الإنساني، إضافة إلى إبراز الوجه الحضاري للدولة، ونهضتها وما يتحلى به شعبها من قيم التسامح والتعايش.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن اعتزازه بدور فريق العمل في التعريف بمسيرة الشيخ زايد الإنسانية الملهمة، والزاخرة بالعطاء، وحب الخير مما جعله نموذجاً عالمياً.

وأكد سموه خلال الجولة أن صرح زايد المؤسس يعد معلماً وطنياً ووجهة ثقافية وإنسانية، لتسليط الضوء على مسيرة الشيخ زايد، وإرثه العريق وقيمه الإنسانية الأصيلة التي رسخها لدى أبناء الإمارات، مشيراً إلى أن إنجازات الشيخ زايد تعد منهلاً لا ينضب تستلهم الأجيال منه الدروس في حب الأوطان، والانتماء لأرضها والعمل لأجل رفعتها.