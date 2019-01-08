حاكم أم القيوين يستعرض العلاقات الثنائية مع القنصل الأميركي

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري الثلاثاء، فيليب فرين قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين، بالقنصل الأميركي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد، في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل توطيدها في مختلف الميادين.