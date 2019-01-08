قرقاش: لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التطورات حول الحديدة تشير إلى أن لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد، وأنه آن الأوان للعديد من المنظمات الغير حكومية والرأي العام الدولي بأن يضغط على المعطّل الحقيقي للحل السياسي في اليمن.

وأوضح معاليه، في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن التحالف في موقف سياسي جيد جداً وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة، والحوثي يكرر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد كما أفشل الكويت وجنيف، العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي.

وأضاف معاليه، أن التطبيق الكامل لالتزامات السويد أولوية بعيداً عن التسويف والتعطيل والتلاعب، والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة لن ينفع الحوثي هذه المرة، ومن الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة للاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية.