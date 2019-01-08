"أسبوع أبوظبي للاستدامة" منصة رائدة لتسريع التنمية عالمياً

الشارقة 24 – وام:

يوفر "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019"، الذي ينعقد خلال الفترة من 12 إلى 19 يناير الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منصة عالمية رائدة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في العالم.

وتنعقد دورة هذا العام تحت شعار "تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة"، وتسلط الضوء على التقارب الحاصل بين التقنيات الرقمية والمبتكرة، وما يفضي إليه من فرص وحلول جديدة يمكن أن تساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الازدهار.

وعقد الإثنين، مؤتمر صحافي للإعلان عن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الدور الريادي المهم لأسبوع أبوظبي للاستدامة، في دفع جهود التنمية المستدامة حول العالم.