الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ برنامج كسوة الشتاء بالأردن

الشارقة 24 – وام:

بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، انطلق برنامج كسوة الشتاء الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإمارتي، في العديد من الدول، ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد سعادة فيصل أحمد آل مالك، القائم بأعمال سفارة الدولة في عمّان، أن برنامج كسوة الشتاء ينفذ بالتعاون مع السفارة، حيث يوجد بالأردن حالياً لتنفيذ البرنامج فريق من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مع متطوعين، وقد بدأوا بتوزيع "صوبات" وبطّانيات على الأسر المستحقة بجميع أنحاء الأردن، وذلك بزيارة الأسر مباشرة، وبالشكل الذي يخفف من برودة وقسوة الشتاء عليها.

من جانبه أكد سعيد سهيل المزروعي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب والكوارث من فريق الهلال الأحمر الإماراتي، أن برنامج كسوة الشتاء يستهدف بالأردن أكثر من 135 ألف مستفيد، في العديد من المحافظات بالشمال والوسط والجنوب، وهذا البرنامج يشمل الفحوصات الطبية والمعونات الشتوية.

وكان البرنامج قد انطلق، الجمعة، في المخيم الإماراتي - الأردني للاجئين السوريين بمنطقة مريجيب الفهود بمحافظة الزرقاء، وتوجه فريق الهلال الأحمر الإماراتي مع المتطوعين، الأحد، إلى محافظة الطفيلة ضمن برنامج كسوة الشتاء في محافظات الجنوب، فيما توجه الفريق، الإثنين، إلى لواء الرمثا "بأقصى الشمال على الحدود الأردنية السورية".