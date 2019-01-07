الحمادي يشهد انطلاق ملتقى المواد الدراسية الثاني

الشارقة 24 – وام:

انطلقت الإثنين في معهد تدريب المعلمين بعجمان، فعاليات "ملتقى المواد الدراسية للمعلمين الثاني"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم، بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم .

ويستضيف الملتقى 23 ألفاً من معلمي وزارة التربية والتعليم من جميع التخصصات، ولجميع الصفوف والحلقات، وذلك في أربعة مواقع تدريبية هي أبوظبي والعين ومعهد تدريب المعلمين في عجمان والشارقة.

وناقش الملتقى الذي يستمرحتى الـ 10 من يناير الجاري في معهد التدريب المعلمين بعجمان، في يومه الأول العديد من المحاور الرئيسية ضمن استراتيجيات التعليم الحديثة، وآلية توظيفها في كل مادة دراسية.