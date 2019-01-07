محمد بن زايد يستقبل لجان "المدن المضيفة" للأولمبياد الخاص 2019

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، لجان برنامج "المدن المضيفة" للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019"، ترافقهم معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة لجنة الإرث والمجتمع التابعة للجنة العليا لاستضافة الأولمبياد.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي، بأعضاء لجان برنامج " المدن المضيفة " من إمارات الدولة واللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص.

ووجه سموه خلال اللقاء اللجان ـالتي تضم أكثر من 100 عضو ببذل مزيد من الجهود لاستضافة حدث رياضي يليق بسمعة الدولة في تنظيم الفعاليات والأحداث الإقليمية والعالمية ويجسد مكانتها المتميزة على مستوى العالم في مختلف الميادين، بجانب تعزيز رؤيتها وجهودها في مجال دعم ذوي الإعاقة وإبراز دور هذه الفئة العزيزة وإدماجهم في المجتمعات وفق أرقى المعايير العالمية.

من جهته أعرب الوفد عن شكره وتقديره للدعم الذي يحظى به "برنامج المدن المضيفة" من قبل قيادة الدولة، والذي يسهم في تحقيق أهدافه في التعريف بقيم الإمارات الأصيلة ورسالتها الإنسانية العالمية، إضافةً إلى جهودها في مجال رعاية ودمج ذوي الإعاقة.