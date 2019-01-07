هزاع بن زايد يهنئ مصر بافتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "المسيح"

الشارقة 24 – وام:

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وشعباً بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد سموه أن قيم المحبة والتعايش والتسامح هي القادرة وحدها على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء، مشيراً إلى أن مصر ماضية بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر.

وأضاف سموه: أجمل التبريكات لجمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وشعباً، بافتتاح جامع الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.

وحدها قيم المحبة والتعايش والتسامح قادرة على هزيمة تيارات التطرف والإرهاب العمياء، ومصر بقوة المحبة وإرادة شعبها وحكمة قيادتها ماضية بكل ثقة نحو المستقبل الزاهر.