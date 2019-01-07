الفجيرة تستضيف اجتماعات المجلس الاستشاري لـ "وزارة الخارجية"

الشارقة 24 – وام:

أعلن سعادة محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية انطلاق أعمال اجتماعات المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي لعام 2019 في إمارة الفجيرة، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي للدولة، ولتحقيق رؤية الدولة لعام 2021 في بناء اقتصاد معرفي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتشكل 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم من قبل سفارات الدولة في الخارج.

وعقد الاجتماع بدعم وتوجيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبرئاسة معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وبحضور كل من شريف العوضي المدير العام لهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة وفهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي، وياسر الأحمد رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وعايدة الخوري مدير إدارة ترويج الاستثمار لمكتب أبوظبي للاستثمار، ونهيان الظاهري أخصائي أول شؤون اقتصادية، وعلياء النوبي اخصائي أول شراكات مؤسسية.

وأكد محمد شرف أن الاجتماعات ستعقد في مختلف إمارات الدولة، والهدف منها جذب الاستثمارات للدولة خلال عام 2019، لتحقيق التكامل والتنوع الاقتصادي الدولي والاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن الزمن الحالي هو زمن النمو السريع بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق الفرص الاستثمارية وتحقيق المنافع الاقتصادية للدولة.