محمد بن زايد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ "HSBC"

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، جون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة "HSBC" المالية البريطانية.

وتبادل سموه ورئيس المجموعة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، الحديث حول إمكانات وفرص التعاون المالي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات المالية المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة HSBC، إضافةً إلى الخدمات المتطورة والبيئة النموذجية التي توفرها الدولة للمؤسسات والشركات الاستثمارية.

حضر اللقاء معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.