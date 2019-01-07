"من المساعدات الإنسانية للاستقرار" معرض يجسد قيم الدولة في بروكسل

الشارقة 24 – وام:

تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، معرضاً تحت عنوان "من المساعدات الإنسانية للاستقرار"، حول المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، للعديد من دول العالم، وذلك بهدف إطلاع الجانب الأوروبي على الجهود التي تبذلها الدولة وحرصها على تعزيز الأمن والاستقرار لمختلف الدول والشعوب من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية، للدول التي تعاني الحروب والصراعات والنزاعات ومناطق الكوارث والأزمات الطبيعية، وذلك وفق استراتيجية استجابة إنسانية تنطلق من قيم ومبادئ الإمارات بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، وبما يعزز النظام العالمي الإنساني.

ويعد المعرض تحركاً نوعياً غير مسبوق باتجاه البرلمان الأوروبي، للتعريف بجهود الدولة ودورها الإنساني والتنموي عالمياً، ويتم بالتعاون والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والهلال الأحمر الإماراتي، حيث يسلط المعرض الضوء على المناطق التي تتواجد فيها المؤسسات الإنسانية والإغاثية الإماراتية بشكل مكثف، وتندرج ضمن مجالات اهتمام الجانب الأوروبي عن طريق عرض صور، وفيديوهات، ومجسمات تفصيلية، وإحصائيات دقيقة عن حجم المساعدات الإنسانية والتنموية الإماراتية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الإغاثية، سيتم عرض المواد الطبية والمواد الغذائية، والخيم التي تستخدم كمأوى، والمواد التي تستخدم لدعم التعليم، بالإضافة لإحصائيات توضح حجم المساعدات في كل مجال، وعدد المستفيدين في مختلف القارات مع توضيع عدد الدول المستفيدة في كل قارة، وسيتضمن هذا الجزء إحصائيات في 6 قطاعات مختلفة مرفقة بالصور.