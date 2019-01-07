الإمارات تشارك في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح في مصر

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعم كل الجهود العالمية الرامية إلى إرساء قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا الاتجاه، والتي كان لها أبلغ الأثر في إرساء مبادئ الأخوة والتعاون بين فئات المجتمع المصري كافة.

وأكد معاليه عقب مشاركته، الأحد، في احتفالات الحكومة المصرية بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، ضم عدداً من القيادات والمفكرين ورجال الدين المعنيين بقيم التسامح، أن افتتاح المسجد والكنيسة في نفس اليوم له دلالة مهمة على صعيد احترام الاختلاف وتقدير الآخر.

وأضاف أن توقيت الافتتاح يحمل دلالة خاصة لأنه يواكب احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، ويرسل رسالة واضحة إلى العالم مفادها احترام حرية الاعتقاد وإرساء قيم التعاون بين الجميع، مهنئاً القيادة والشعب المصري بهذه المناسبة التي تبرز القيم النبيلة للمجتمع المصري بمسلميه ومسيحيه، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين في الإمارات ومصر.