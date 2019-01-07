ولي عهد الفجيرة يكرم حملة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية

الشارقة 24:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على الدور الهام الذي يلعبه التعليم العالي بتخصصاته الإنسانية والعلمية في النهوض بالمجتمعات الحديثة ومواكبة تحديات العصر، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في الاهتمام بحملة الشهادات العليا من الفجيرة ودورهم بالمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات واستراتيجيتها لتكون من أفضل دول العالم.

جاء ذلك خلال تكريم سموه لـ 19 خريجاً من حملة الماجستير في مختلف التخصصات العلمية، وذلك في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة.

واستمع سموه لشرح موجز من المكرّمين عن تخصصاتهم الدراسية ومواضيع رسائل الماجستير، ووزّع شهادات التكريم عليهم.

حضر التكريم سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة والمستشار راشد عبيد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وخليفة مطر الكعبي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعبد السلام الخلايلة الأمين العام لمجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة.