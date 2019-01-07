حاكم أم القيوين يطلع على خطط وبرامج "وزارة الثقافة"

الشارقة 24 – وام:

اطلع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، على الخطط والبرامج والمشاريع التي تنفذها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ورؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، الإثنين، في الديوان الأميري، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع الثقافية والسياسة العامة للوزارة ومساهمتها في تحقيق الريادة والتنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مستجدات وبرامج الوزارة.

وثمن سموه جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وما توليه من اهتمام وتشجيع للارتقاء بالثقافة، والمعرفة وحرصها على تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الهام في جميع إمارات الدولة.