كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي تحتفل بميلاد المسيح

الشارقة 24 – وام:





أقامت كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي حفلاً في ذكرى يوم الميلاد المجيد، بحضور سعادة ريهام خليل الوزير المفوض والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية مصر العربية نيابة عن سعادة شريف محمد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة بحضور المستشار السيد علي الهاشمي مستشار الشؤون الدينية والقضائية بوزارة شؤون الرئاسة وسعادة محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ورؤساء وأعضاء الطوائف المسيحية وأعضاء السفارة المصرية بأبوظبي وكل من القس أنطونيو ميخائيل والقس بيشوي فخري راعي الكاتدرائية ولفيف من علماء الدين ورجال وسيدات الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وجمعية سيدات مصر وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالدولة وحشد غفير من الحضور والمدعوين.

وألقى معالي نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح كلمة ألقاها نيابة عنه الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان رحب فيها بالحضور، وقال إن مبعث سعادتي بهذا الاحتفال هو أنه يتزامن مع بداية عام التسامح في دولة الإمارات التي تعتز بتراثها العربي والإسلامي الأصيل الذي يحتفي بالقيم والمبادئ التي يشترك فيها البشر في كل مكان ويدعو إلى الاحترام المتبادل بين كافة أصحاب الديانات والمعتقدات.

وشدد معاليه في كلمته على اعتزاز الإمارات الكبير بالعلاقات الأخوية القوية مع مصر وعلى التزامنا القوي معاً بأن تظل هذه العلاقات وهي النموذج الناجح للعلاقات الوثيقة التي تعتمد على المبادئ والقيم والمعتقدات المشتركة التي تشكل مسيرة المجتمع في كلا البلدين.

وقال معاليه "نأمل أن يكون العام الجديد وهو عام التسامح في الإمارات عام سلام ووفاق وأمان في العالم كله.. نحن في الإمارات على قناعة كاملة بأن التسامح هو جزء أساسي في نسيج المجتمع الناجح وهو تجسيد حي لتعاليم الإسلام ووسيلة للتواصل الإيجابي مع الجميع وأداة مهمة لنشر العدل وسيادة القانون ولتحقيق السلام والتقدم في المجتمع والعالم".

وفي ختام كلمته دعا معالي نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح الجميع للإسهام في عام التسامح في الإمارات، وقال " أنتهز هذه المناسبة التي تحتفلون فيها بميلاد السيد المسيح عليه السلام كي أدعوكم إلى الإسهام النشط في فعاليات عام التسامح في الإمارات ولنعمل معا بكل عزم وقوة على بناء جسور التفاهم والتعايش والحوار بين الجميع لما فيه خدمة المجتمع وتقدم الإنسان في كل مكان".