الأرصاد: درجات الحرارة ترتفع الإثنين وتنخفض الخميس

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، يوم الإثنين، لتعود تدريجياً إلى الانخفاض، الخميس والجمعة المقبلين.

وأوضح المركز، أن الطقس سيكون، يوم الإثنين، رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، فيما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، بينما تكون الرياح تكون جنوبية وجنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون موج البحر متوسطاً، في الخليج العربي وبحر عمان.

أما يوم الثلاثاء، فأوضح المركز، أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وفي الصباح الباكر، فيما الرياح جنوبية وجنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون موج البحر، خفيفاً إلى متوسط، في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن توقعاته ليوم الأربعاء، أعلن المركز، أن الطقس سيكون رطباً، فيما يحتمل تشكل ضباب أو ضباب خفيف خاصة شمالاً، وصحواً إلى غائم جزئي في بعض الأحيان، بينما الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون موج البحر خفيفاً إلى متوسط، في الخليج العربي وبحر عمان.

وحول توقعاته ليوم الخميس المقبل، رجح المركز تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما يصبح الطقس غائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً، تكون مثيرة للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية غربية، تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 50 كم/س على البحر، فيما يكون موج البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب، في الخليج العربي، ومتوسطاً يضطرب تدريجياً ظهراً، في بحر عمان.

أما الجمعة المقبل، فأشار المركز، إلى أن الطقس سيكون خلاله مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، فيما يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار والأتربة، بينما الرياح شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س على البحر، ويكون موج البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرباً في بحر عمان.