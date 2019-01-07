مسؤولون: وثيقة الخمسين بوصلة دبي لاستدامة الريادة

الشارقة 24 – وام:

أشاد مسؤولون حكوميون في إمارة دبي بـ "وثيقة الخمسين"، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مؤكدين أنها تؤسس لمرحلة جديدة، تنافس فيها دبي العالم في جودة الحياة، وتمضي بخطى واثقة نحو فضاءات جديدة، من الرخاء والازدهار لمواطنيها وساكنيها، لتؤكد للعالم مرة أخرى، بأنها تضع سعادة المجتمع ونموه فوق كل اعتبار.

وأوضحوا أن الوثيقة تستشرف مستقبل دبي، من أجل تحقيق المزيد من التقدم والريادة، في جميع المجالات، من خلال استدامة استقرارها الاقتصادي، وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية، خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن أنها تعزز من تميز دبي وتطورها، وتجعلها المدينة الفاضلة التي يطمح كل البشر للعيش فيها، للإسهام في بناء الحضارة، وتحقيق الطموحات الشخصية .

وأكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن وثيقة الخمسين التي أعلن عنها سموه، تيمناً بمرور 50 عاماً على توليه المسؤولية الأولى في خدمة شعبه، هي وثيقة استشراف المستقبل، الذي يريده سموه لشعبه وجميع أفراد المجتمع، وهي منهجية عمل واستراتيجية طموحة محددة الملامح والمسارات، والتي تصل دبي إلى حيث مبتغاها، وإلى المزيد من التقدم والريادة، في جميع المجالات.

من جانبه، أكد سعادة مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن وثيقة الخمسين تنطلق من المبادئ الثمانية لدبي، كما أنها تمثل بوصلة دبي لاستدامة استقرارها الاقتصادي، وتعزيز ريادتها وتنافسيتها العالمية، خلال المرحلة المقبلة.

بدوره، أعلن سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يواصل الليل بالنهار، ويعمل من أجل راحة وسعادة ومستقبل أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن وثيقة الخمسين، التي أعلنها سموه، بعد المبادئ الثمانية، تضع الأسس لحياة مستدامة تعزز الأمن والأمان والسلم والسلام والحياة الهانئة الرغيدة لمواطني دبي والمقيمين فيها.

وأضاف أن وثيقة الخمسين بما تضمنته من مبادئ، هي بمثابة خارطة طريق لأهالي دبي، يسيرون وفق نهج القيادة الرشيدة، التي تحرص على توفير كل سبل الراحة لمواطنيها، وتبذل قصارى جهدها ليعيش الجميع في محبة وانسجام وتسامح، يكرسون جهدهم وتفكيرهم من أجل خدمة وطنهم وتحقيق طموحاتهم وتأمين مستقبل مشرق لهم ولأبنائهم.

وأكد سعادة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المبادئ التسعة التي وردت في وثيقة الخمسين، وما تضمنته من مشاريع وبرامج، تعد منهاجاً لديمومة الرخاء والازدهار في دبي على المستويين العام والشخصي، وسوف تعزز من تميز دبي وتطورها، وتجعلها المدينة الفاضلة التي يطمح كل البشر للعيش فيها، للإسهام في بناء الحضارة، وتحقيق الطموحات الشخصية.

من جهته، أشار سعادة أحمد عبد الكريم جلفار المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، إلى أنه دائماً ما يفاجئنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بفكره المبدع، ونهجه الاستباقي، وقراراته الصائبة، التي تضع الخطوط العريضة لقصة نجاح دبي ونموذجها الرائد على كافة المستويات، واليوم "وثيقة الخمسين" تؤسس لمرحلة جديدة تنافس فيها دبي العالم في جودة الحياة، وتمضي بخطى واثقة نحو فضاءات جديدة من الرخاء والازدهار لمواطنيها وساكنيها، وتؤكد للعالم مرة أخرى بأن دبي تضع سعادة المجتمع ونموه فوق كل اعتبار.