شرطة رأس الخيمة تطلق حزمة مبادرات في "عام التسامح"

الشارقة 24 – وام:

أطلقت شرطة رأس الخيمة، عدداً من المبادرات الداخلية والخارجية، ارتكزت على تعميق قيم التسامح، من خلال مراكز الشرطة الشاملة المنتشرة على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها .

وستقوم شرطة رأس الخيمة، بتفعيل دور الدوريات المرورية والمجتمعية والسياحية والأمنية، لتأصيل قيم التسامح، والتواصل مع الأندية والجاليات العربية والمقيمة بالإمارة، من خلال الزيارات الميدانية، وتقديم الدعم والمساندة لهم، وتعريفهم بالجهود المبذولة في إطار الخطة المرسومة.

وشملت المبادرات، إطلاق خدمة "اطمئن"، لتعزيز التسامح عبر تخصيص خط ساخن عن طريق غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة، وإبراز الهوية المؤسسية التي تعكس قيم التسامح وأهداف العام، وتشكيل فرق فرعية على مستوى الإدارات العامة، تعنى بالإشراف على المبادرات والأنشطة والفعاليات الخاصة بعام التسامح، علاوة على تنفيذ محاضرات وزيارات ميدانية والمشاركة الفاعلة والإيجابية، في مختلف الفعاليات والبرامج المجتمعية للجاليات المقيمة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التنسيقي الأول، الذي ترأسه سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والمدراء العامين، ومدراء الإدارات، بشأن تشكيل فريق عمل التسامح، تزامناً مع الإعلان بأن يكون 2019 عاماً للتسامح، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى، في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة .

وأكد المجتمعون، على العمل بروح الفريق الواحد، واتفقوا على توفير كافة الشروط، وتنفيذ التوجيهات والتعليمات وإعداد المطلوب، على نحو من الدقة والسرعة، للحصول على نتائج إيجابية، لدعم تطوير مسيرة العمل الناجح بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في ظل وجود كفاءات مخلصة، ومستوى التقنيات المتطورة المستخدمة.