الإمارات تغيث أهالي المناطق والقرى النائية بصحراء حضرموت

الشارقة 24 – وام:

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات غذائية عاجلة، إلى أهالي مديريات رماه وثمود ووقف آل كثير ووقف العوامر بصحراء حضرموت، وذلك استمراراً للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للشعب اليمني، وبمناسبة "عام التسامح".

ووزع فريق الهلال، ألف سلة غذائية على 5 آلاف فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، بسبب الظروف التي تمر بها بلادهم.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم، بهذه الحملة الإغاثية، التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي، مع بداية العام الجديد، والتي ستخفف من معاناتهم، مقدمين شكرهم لدولة الإمارات، على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية، ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

من جهة ثانية، حرص فريق ميداني تابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على تلمس احتياجات السكان في المنطقة، لتقديم المساعدات العاجلة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي وزعت منذ بداية "عام التسامح 2019"، بلغ 1130 سلة غذائية، استهدفت 5 آلاف و650 فرداً، من الأسر المحتاجة والمتضررة، في محافظة حضرموت.