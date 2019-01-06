القوات الجوية والدفاع الجوي تحتفل بـ "يوم الوحدة"

الشارقة 24 – وام:

أقامت القوات الجوية والدفاع الجوي بالقوات المسلحة، صباح الأحد، حفلاً بمناسبة "يوم الوحدة" بحضور العميد الركن طيار راشد محمد الشامسي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة وضباط صف وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي.

بدأ الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى العميد الركن طيار راشد محمد الشامسي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كلمة أكد فيها، أن في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بيوم الوحدة بالقوات الجوية والدفاع الجوي نستذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى في بناء القوات الجوية والدفاع الجوي وعمل على تطويرها كي تكون قوة الوطن الرادعة التي تحمي أجواء الدولة وتضمن سلامة أراضيها.

وأضاف: نحتفل اليوم وكلنا فخر بما تحقق من إنجازات نوعية على مستوى التسليح والتدريب والتأهيل للعنصر البشري، وكلنا ثقة أيضاً على حاضر هذا الوطن ومستقبله، ما دامت قواتنا الجوية تتمتع بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والقدرة على مواجهة جميع التحديات وذلك بفضل ما تمتلكه من عوامل النجاح والتفوق وما تتلقاه من تدريب مستمر، وما تحوزه من أفضل الأسلحة وأحدث التقنيات في العالم.