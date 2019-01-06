محمد بن راشد يطلق "وثيقة الخمسين"

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" "وثيقة الخمسين"، التي تتضمن 9 بنود تضم جوانب من رؤية سموه لمدينة دبي المستقبل والحياة التي يتمناها لكل من يعيش في مجتمعها.

وأكد سموه أن هذه وثيقة تمثل عهدنا ووعدنا لكم فيما سنقوم به لتحسين الحياة بكل جوانبها في دبي خلال 2019.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن هذه الوثيقة ستتجدد في الرابع من يناير كل عام، حيث ذكر سموه: سنعلن في الرابع من يناير كل عام عن وثيقة الخمسين التي تضم مشاريع استثنائية في دبي.

ووجه سموه الجميع بالعمل وفقاً لوثيقة الخمسين، ووفقاً لوثيقة المبادئ الثمانية التي أطلقها أيضاً؛ ضماناً لاستمرار الرخاء، وديمومة الازدهار، وتسارع المسيرة .