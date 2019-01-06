رئيس الدولة يُعين وينقل ويُرقي أعضاء في السلك الدبلوماسي

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم اتحادية بشأن تعيين وترقية ونقل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.

ونصت المراسيم المنشورة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية على نقل سعادة محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال وتعيينه سفيراً للدولة لدى جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، وتنهى مهامه كسفير غير مقيم للدولة لدى كل من جمهورية جامبيا الإسلامية وجمهورية سيراليون وجمهورية الرأس الأخضر وجمهورية ساحل العاج.

ونصت المراسيم على نقل سعادة الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية وتعيينها سفيرة للدولة لدى مملكة هولندا بذات الدرجة الوظيفية التي تشغلها حالياً، وتنهى مهامها كسفيرة غير مقيمة للدولة لدى كل من إمارة أندورا ودولة الفاتيكان.

ووفقاً للمراسيم يُعين سعادة أحمد ناصر عبد الرحيم محمد الخاجة سفير الدولة لدى جمهورية غينيا سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية غينيا بيساو.

ويُعين وفقاً للمراسيم سعادة خالد خليفة عبد الله راشد المعلا سفير الدولة لدى جمهورية كينيا سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية القمر المتحدة، ويُعين سعادة الدكتور سعيد محمد علي الشامسي سفيراً للدولة لدى جمهورية المالديف بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

ويُعين سعادة محمد عيسى علي القطام الزعابي سفيراً للدولة لدى جمهورية أرمينيا بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، فيما يُعين سعادة أحمد إبراهيم سعيد محمد الظاهري قنصلاً عاماً للدولة في مدينة أربيل لدى جمهورية العراق بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

كما يُعين سعادة سالم علي خميس علوي الكعبي قنصلا عاما للدولة في مدينة بون لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً، ويُعين سعادة ناصر هويدن ذيبان علي الكتبي قنصلاً للدولة في مدينة جدة لدى المملكة العربية السعودية بذات الدرجة الوظيفية التي يشغلها حالياً.

وبحسب المراسيم يُرقى حمد مطر محمد سالمين الشامسي عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض.