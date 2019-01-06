ولي عهد الفجيرة يطلع على خطط عمل "الخارجية"

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة يرافقه سعادة محمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي ودورها في تحقيق الرؤية الاستراتيجية العامة للدولة على مبدأ إحلال السلام ونشر المحبة في مختلف دول العالم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية السياسة الخارجية لدولة الإمارات والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، واستكملها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وحكام دولة الإمارات في تعميق القيم الإنسانية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما اطلع سموه من معالي أحمد بن علي الصايغ على أبرز النقاط الذي استعرضها اجتماع المجلس الاستشاري لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي استضافته هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.