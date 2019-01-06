رئيس أركان القوات المسلحة يستقبل نظيره الأردني

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الإثنين، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، رئيس هيئة الأركان المشتركة في المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة في مستهل اللقاء بنظيره الأردني، مشيداً بالعلاقات الطيبة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، مؤكداً الحرص الدائم على تطويرها وتنميتها وخاصة في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات وتطويرها.

كما تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات العسكرية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.