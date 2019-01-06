محمد بن زايد يصل العاصمة الباكستانية إسلام آباد

الشارقة 24 – وام:

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الإثنين، إلى إسلام آباد في زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وكان عمران خان رئيس وزراء باكستان في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار نور خان العسكري.

وقدمت مجموعة من الأطفال باقات من الورد ترحيباً بزيارة سموه، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لسموه.

ثم توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مقر إقامة رئيس وزراء باكستان حيث عزف السلام الوطني للبلدين، ثم تفقد ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه، وأدى عدد من الطائرات الحربية الباكستانية "جاي إف -17 ثاندر" استعراضاً جوياً.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الوزراء وكبار المسؤولين الباكستانيين الذين رحبوا بزيارة سموه إلى بلادهم.

فيما صافح عمران خان الوفد المرافق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يضم كلا من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، و اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ومعالي فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي فارس خلف المزروعي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، و سعادة جمعة أحمد البواردي، وسعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.