مجمع محمد بن راشد للعلماء يعقد اجتماعه السنوي الإثنين

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً الإثنين الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لمجمع محمد بن راشد للعلماء، بمشاركة أكثر من 150 عالماً وباحثاً في مختلف المجالات من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.

وسيتم خلال الاجتماع، ومن خلال جلسات عمل مختلفة تضم المشاركين من المتخصصين في المجالات العلمية استعراض التحديات العلمية ومناقشة التحديات التي تواجه المجتمع العلمي وإيجاد حلول استباقية لها ووضع آليات عملية لكيفية تجاوزها، وطرح أطر العمل الهادفة إلى زيادة مساهمة الناتج العلمي والمعرفي في عملية التنمية المستدامة الشاملة، وتطوير مناهج العمل في القطاعات الحيوية، ورفع تنافسيتها، وإعداد نموذج لتطوير الخبرات العلمية لدى الشباب.

كما تتضمن أجندة الاجتماع تكريم الفائزين في الدورة الثانية من "ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي"، والتي تهدف إلى تكريم العلماء والباحثين المتخصصين من أصحاب الإنجازات والإسهامات في مختلف المجالات، حيث تمثل الميدالية أرفع تكريم إماراتي وشرف علمي لتكريم أهل العلم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، بحيث يصبح صاحبها قدوة ومصدر فخر للوطن.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، أن اجتماع مجمع محمد بن راشد للعلماء في دورته الثانية يأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيادة مساهمة الناتج العلمي والمعرفي في عملية التنمية المستدامة الشاملة، وتطوير الخبرات العلمية للكوادر الوطنية الشابة، وإشراك العلماء والباحثين في جهود التطوير والتحديث الحكومي وتصميم وابتكار الحلول الأنسب للتحديات التي تواجهها.

يُذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد إنشاء المجمع عام 2016، بحيث يسهم بدور فاعل في تعزيز مساهمة البحث العلمي والعلوم المتقدمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية المستدامة للدولة، ويعمل المجمع على بناء مجتمع علمي من مختلف التخصصات من داخل الدولة وخارجها، بهدف استشراف آفاق التطور المستقبلي لمجالات العلوم والتكنولوجيا وكيفية توظيفها في صناعة مستقبل الإمارات.