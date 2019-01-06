رئيس كولومبيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

الشارقة 24 – وام:

تسلم الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا أوراق اعتماد سعادة سالم راشد العويس سفيراً للدولة لدى كولومبيا.

ونقل سعادة السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس إيفان دوكي وتمنياتهم له بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب كولومبيا التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس إيفان دوكي سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، متمنياً لسموهم موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات استمرارية التقدم والازدهار ولسعادته التوفيق في مهامه.