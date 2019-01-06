"الداخلية" تشكل فريقاً لبرنامج التحول الرقمي

الشارقة 24 – وام:





برئاسة العميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات، أعلنت وزارة الداخلية تشكيل فريقها لبرنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في خطوة تعزز ريادتها في المجالات التقنية والاستفادة من فرص التطبيقات الحديثة والناشئة، والذكاء الاصطناعي في إسعاد المتعاملين وفق "رؤية الإمارات 2021".

ويضم الفريق عدداً من خبراء الداخلية من جميع قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة، كما تم تشكيل مكتب تنفيذي مكلف بتطوير وتجهيز استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحديث خارطة الطريق المستقبلية وتطوير استراتيجيات الوزارة للمستقبل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكون متوافقة ومتوائمة ومتكاملة مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية وتحقق أهداف الوزارة، مع تحديد مؤشرات لقياس أداء المحاور والقضايا الهامة المقترحة وتحديد الجهة المسؤولة عن كل مؤشر بالتعاون والتنسيق مع إدارة الحوكمة.

كما سيتم تشكيل فرق فرعية مساندة من القيادات العامة للشرطة والقطاعات والإدارات العامة تتولى إعداد الدراسات اللازمة بتقييم الوضع الحالي للعمليات والخدمات وتوثيقها ونتائج مؤشرات الأداء لقياس الكفاءة والفاعلية وتطبيق معايير ومؤشرات التحول والنضج الرقمي والبنية المؤسسية الاستراتيجية والتشغيلية والمبتكرة واقتراح الحلول وخطط وإجراءات المعالجة لفرص التحسين الواردة من جهات الاختصاص بالتنسيق مع ملاك المؤشرات كل حسب اختصاصه.

وأفاد العميد حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات رئيس فريق برنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الوزارة بأن الفريق سيتولى الإشراف على وضع استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الوزارة، وما تتضمنه من مبادرات ومشاريع بالتنسيق مع الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء وإدارة الحوكمة، لتكون متوافقة مع التوجهات الحكومية وأهداف وأنظمة العمل بالوزارة.

وأوضح أن الفريق يقوم باعتماد وتحديث قائمة الخدمات والعمليات القابلة للتحول الرقمي وقنوات إطلاقها وأدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التي من الممكن استخدامها واعتماد الإطار العام لمؤشرات قياس أداء وكفاءة وفاعلية هذه الخدمات والعمليات ومدى تلبيتها لمتطلبات واحتياجات المتعاملين والمعنيين، بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية مثل الإدارة العامة للاستراتيجية "الحوكمة، الاستراتيجية والمستقبل، الجودة "، والإدارة العامة للسعادة.