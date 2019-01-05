بدء تنفيذ 40 مشروعاً تنموياً في باكستان

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بدأت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وفي إطار المرحلة الثالثة للمشروع بتنفيذ 40 مشروعاً تنموياً وإنسانياً في جمهورية باكستان الإسلامية، بتكلفة تبلغ 736 مليون درهم، يتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

يأتي تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة في إطار الجهود التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء جمهورية باكستان الإسلامية، واستكمالاً للمشاريع التي نفذتها إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خلال المرحلتين الأولى والثانية في العديد من الأقاليم والمناطق الباكستانية خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2017، والتي بلغ عددها 165 مشروعاً، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 1,545 مليار درهم.

وأعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن تفاصيل مشاريع المرحلة الثالثة التي تشمل خمسة مجالات رئيسية من مجالات المشاريع التنموية الحيوية وهي: الطرق والجسور والتعليم والصحة وتوفير المياه والزراعة، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والتي تشمل توزيع المساعدات الغذائية للسكان الفقراء والمحتاجين والنازحين وتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.