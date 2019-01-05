حمدان بن زايد يطلق اسم "أم الإمارات" على أحدث مباني جامعة أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، بإطلاق اسم "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على أحدث مبنى أكاديمي بجامعة أبوظبي، والذي تم إنجازه بتكلفة تقدر بنحو 40 مليون درهم.

ويأتي ذلك، اعتزازاً وعرفاناً بجهود سموها ودورها الرائد في نهضة الوطن، ويضم المبنى كليتي الهندسة والقانون، ومنظومة متكاملة من المختبرات، ومرافق البنية التحتية التعليمية والتدريبية، وتم تنفيذه وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد سعادة الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة، على اعتزاز الجامعة وتشرفها، بتنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن هذا المبنى يحمل اسماً غالياً على قلوبنا جميعاً، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" التي يسكن حبها في قلوب وأفئدة المواطنين والمقيمين، والتي امتد عطاؤها الوطني، إلى مختلف بقاع الأرض فهي "سيدة العطاء".