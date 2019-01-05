شرطة أبوظبي تحبط تهريب 231 كغ من الهيروين بين بلدين آسيويين

الشارقة 24:

أسهمت معلومات أمنية قدمتها شرطة أبوظبي، في إحباط تهريب كمية تقدر بـ231 كيلوجراماً من "الهيروين"، وصلت إلى دولة آسيوية، قادمة من بلد آخر، تمهيداً لإعادة تصديرها.

وأعرب ضابط ارتباط إحدى سفارات الدول الصديقة، عن تقديره لشرطة أبوظبي، بتقديم معلومات، أسهمت في إفشال تهريب الكمية، في ديسمبر الماضي.

وأوضح سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، أن تعاون شرطة أبوظبي، ونظيراتها، يعزز التصدي للمخدرات، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمعات، ولفت إلى الجهود الدولية في محاربة هذه الآفة، والقبض على مهربيها ومروجيها، حماية للمجتمعات من مخاطرها.

من جانبه، أكد العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن تفكيك هذا النشاط الإجرامي، تم نتيجة لنجاح عمليات البحث والتحري، في توفير معلومات دقيقة، وتحديد مسار الشحنة والكمية.

وأفاد العقيد الظاهري، بأنه أسفر عن توفير المعلومات إلى الجهات المختصة، سرعة التحرّك في تعقّب السموم المخدرة، وإفشال مخطط التهريب، وضبط آسيويين، ضالعين في الجريمة، بينهما التاجر الرئيسي.