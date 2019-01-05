الإمارات ترفد جامعة حضرموت بأجهزة "لابتوب"

الشارقة 24 – وام:

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في المكلا، 50 من أجهزة "لابتوب"، كدفعة أولى مع انطلاق "عام التسامح"، في إطار دعم الإمارات للقطاعات الحيوية في اليمن، وعلى رأسها القطاع التربوي والتعليمي.

وجرى تسليم الأجهزة، لمدير مكتب شؤون الطلاب بالجامعة، بحضور شوقي التميمي مشرف مشاريع الهيئة، الذي أكد استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة، لنهجها الإنساني والتنموي في كافة المحافظات المحررة، وفي مقدمتها محافظة حضرموت.

وتقدمت إدارة جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، بجزيل الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذراعها الإنساني الهلال الأحمر، مثمنة دوره الحيوي على الساحة اليمنية.