ولي عهد رأس الخيمة يعزي أسرة الشهيد حميد الزعابي

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الجمعة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن الطيار حميد محمد عبيد الزعابي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ خلال أداء واجبه الوطني في مهمة إنقاذ بمنطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الصالحية برأس الخيمة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى إخوان الشهيد جمعة وعبيد ووليد وعادل وراشد وإبراهيم وإلى ذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان البلاد وجموع من المعزين.