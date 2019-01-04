نائب رئيس الدولة يتوج عبد الله المري بطلاً لكأس محمد بن راشد للقدرة

الشارقة 24 – وام:

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الجمعة، الفارس عبدالله غانم المري بطلاً للسباق الرئيسي لكأس محمد بن راشد للقدرة، والذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بحضور

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وبمشاركة 346 فارساً وفارسة يمثلون 35 دولة من مختلف دول العالم.

وكان صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد تفقد مضمار السباق وشاهد جانباً من مراحل البطولة واطمأن على مستوى أداء الفرسان المشاركين في هذا السباق الذي يعتبر من أهم البطولات في روزنامة الموسم المحلي ويترقبه نخبة من المهتمين بهذا النوع من السباقات من داخل الدولة وخارجها لينالوا شرف المشاركة وتحقيق نتائج ترفع تصنيفاتهم وتمنحهم المزيد من الشهرة والزخم العالمي.