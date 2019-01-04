المعلا يرعى حفل تخريج الكلية الإماراتية الكندية الأحد

الشارقة 24 – وام:

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تحتفل الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، يوم الأحد، بتخريج دفعة "عام التسامح"، وذلك بقاعة "البيت متوحد"، بأم القيوين.

وأكد سعادة حميد بن راشد الشامسي رئيس مجلس أمناء الكلية، أن رعاية صاحب السمو حاكم أم القيوين، لحفل التخريج، تؤكد على ما توليه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، من رعاية خاصة للتعليم وشباب الوطن، والذي يأتي في أولوية اهتماماتها باعتبار الشباب الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وأوضح الشامسي، أنه سيتم خلال الحفل، تكريم "الطالب المتفوق"، و"الباحث الأكاديمي المتميز"، بجائزة الشيخ سعود بن راشد المعلا للطالب المتفوق في دورتها الأولى، وذلك لتشجيع الطلبة على الاستمرار في بذل الجهد، وتعزيز المهارات في التحصيل الدراسي والتنمية المعرفية، والحفاظ على التفوق والتميز، إضافة إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية، على البحث العلمي، والارتقاء بمستوى التميز العلمي على المستويات كافة.