نورة الكعبي: مهمة وطنية بامتياز أمام منتخبنا في "كأس آسيا"

الشارقة 24 – وام:





أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس إدارة "أبوظبي للإعلام"، أن أمام منتخبنا الوطني مهمة وطنية بامتياز، تستدعي من جميع عشاقه مساندته والتضامن معه لرفع الروح المعنوية للاعبين، وتعزيز طموحاتهم بتحقيق نتائج إيجابية تشرف الكرة الإماراتية.

وأشارت معاليها إلى أهمية توظيف الإمكانات الإعلامية المتاحة، وتشجيع الجماهير على مؤازرة المنتخب لإبراز الصورة المشرفة للرياضة الإماراتية، خصوصاً وأن الدولة تستضيف النسخة الحالية من "كأس آسيا".

ودعت معاليها إلى دعم المنتخب باعتباره ممثل الدولة في هذه البطولة القارية والوجه الحضاري للشباب، منوهة إلى الآمال في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات في مسيرة الإمارات الرياضية الحافلة بالإبداع، مشددة على أن مساندة المنتخب الوطني في مبارياته القادمة بـ "كأس آسيا" تسهم في ترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية والقيم المتأصلة في مجتمع الإمارات.