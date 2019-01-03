حميد بن عمار النعيمي يفتتح كأس رئيس الدولة للشطرنج بعجمان

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، افتتح الشيخ حميد بن عمّار بن حميد النعيمي، مساء الأربعاء، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، للرجال والسيدات والناشئين، والناشئات، تحت سن 14 سنة، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض، بجامعة عجمان وتستمر حتى الـ 9 من يناير الجاري.

وتشهد البطولة، التي تعد أولى بطولات اتحاد الشطرنج في عام التسامح 2019، مشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة من 18 نادياً على مستوى الدولة، يتنافسون علي جوائزها البالغة 115 ألف درهم، والمقدمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

حضر حفل الافتتاح، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالأندية المشاركة بالبطولة.