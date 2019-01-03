رئيس الوزراء اليمني يستقبل ريم الهاشمي

الشارقة 24 – وام:

استقبل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك الخميس، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، التي تزور عدن لبحث سبل تعزيز الجهود الإنسانية والبرامج التنموية، للشعب اليمني الشقيق.

وركزت المباحثات على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق السويد، خاصة المتعلق منها بالممرات الإنسانية ونزع الألغام، وتسليم ميناء الحديدة، لتفعيل دور الميناء الحيوي والمحوري، في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وحذر الجانبان من الممارسات التي تقوم بها المليشيات الحوثية لإطالة أمد معاناة اليمنيين، ورفضها تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الدولية، وآخرها اتفاق السويد، الذي تحاول المليشيات الالتفاف عليه، والتعامل معه كوسيلة لكسب الوقت وإعادة تنظيم صفوفها.

كما زارت معالي ريم الهاشمي، قوة الواجب لدولة الإمارات في عدن ونقلت لهم تحيات القيادة الرشيدة، مقدمة لهم جزيل الشكر لجهودهم في دعم الاستقرار في اليمن، ومتمنية لهم كل التوفيق والنجاح.