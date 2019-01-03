حاكم رأس الخيمة يعزي أسرة الشهيد حميد الزعابي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الخميس، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن حميد محمد عبيد الزعابي، الذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، خلال أداء واجبه الوطني في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس، في إمارة رأس الخيمة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الصالحية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .