زكي نسيبة يبحث تعزيز العلاقات مع بوروندي

الشارقة 24 – وام:





استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، في دبي الأربعاء، ايزيكيال نيبيحيرا وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بورندي.

وتم خلال اللقاء، الذي حضره سعادة خالد المناعي مدير تنفيذي بمكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة، والدكتورة كريستين نياونسافي سفيرة بوروندي لدى فرنسا، وعدد من المسؤولين من الجانبين، بحث العلاقات وأوجه التعاون الثنائي، والتوقيع على مذكرة تفاهم للإعفاء من التأشيرات بين البلدين.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة بدبي، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعات والمجالات كافة، مع ضرورة تعزيز التعاون المشترك في المجالين الدبلوماسي والثقافي.

وأشاد معالي نسيبة بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعزيزها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة لكليهما في شتى المجالات.

ورحب معاليه بتأكيد جمهورية بوروندي مشاركتها في " إكسبو 2020"، بدبي لما له من دور بارز في التعريف بحضارات وثقافات الدول المشاركة، في هذا المعرض الدولي المهم.