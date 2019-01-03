سفارة الدولة ببيروت تطلق حملة "الاستجابة الإماراتية للنازحين"

الشارقة 24 – وام:





أطلقت سفارة الدولة لدى بيروت، حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين، "شتاء 2019 - لبنان"، بهبات من عدة جهات ومؤسسات مانحة، وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية.

وتغطي الحملة التي تأتي تزامناً مع "عام التسامح 2019"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جميع المحافظات اللبنانية خاصة المناطق الأكثر حاجة وعوزاً، والتي تتشارك عبء النازحين السوريين، وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون النازحين، وجهات لبنانية رسمية وتنفيذية أخرى.

وتشمل الحملة التي تتزامن مع موجة البرد التي يمر بها لبنان، توزيع حصص غذائية وملابس وبطانيات ومدافىء، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وستباشر الحملة مع الجهات المعنية مساعدة النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين، على حد سواء، علماً أنها الحملة الرابعة على التوالي التي يتم إطلاقها في إطار التزام الإمارات بدورها الإنساني والخيري .